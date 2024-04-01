Леонид Гайдай действительно был выдающимся режиссером, ставшим легендой советского кинематографа. Его фильмы, такие как "Операция 'Ы' и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука" и многие другие, люди продолжают пересматривать и по сей день.

Как и многие режиссеры, у Гайдая были свои любимые актеры, которых он часто приглашал сниматься в своих картинах. Одним из таких актеров был Георгий Вицин, сыгравший десятки ролей в фильмах Гайдая, зачастую главных или второстепенных.

Актеры, чьи странные привычки могли мешать съемкам в кино

Однако наряду с Вициным был еще один актер, который также снялся в 11 фильмах Гайдая, но только в эпизодических ролях. Этим актером был Виктор Уральский.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Callmedemid.