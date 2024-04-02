В мире кинематографа иногда случается ситуация, когда актеров приходится заменять прямо по ходу съемочного процесса. Одним из ярких примеров такой замены стала смена актрисы в популярном сериале «Корона», рассказывающем о жизни британской королевской семьи.

Клэр Фой блестяще сыграла роль молодой королевы Елизаветы II в первых двух сезонах шоу. Ее выдающаяся игра была высоко оценена критиками и зрителями. Однако с началом съемок третьего сезона создатели сериала приняли решение заменить Фой на другую актрису – Оливию Колман.

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Этот шаг был обусловлен сюжетной необходимостью. Поскольку сериал охватывает разные периоды жизни королевы, авторы посчитали логичным привлекать разных актрис для изображения Елизаветы II в молодости и в более зрелом возрасте. Такой творческий подход позволял более достоверно передать изменения во внешности и характере королевы с течением времени.

Подробнее об остальных актерских заменах рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.