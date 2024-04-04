В одной из самых запоминающихся сцен мелодрамы «Эта дурацкая любовь» актрисе Эмме Стоун пришлось уступить место дублеру. Сцена, где ее персонаж танцует с Райаном Гослингом, предполагала, что он должен поднять ее над землей.

Однако, как оказалось, для Эммы эта сцена вызвала болезненные воспоминания из детства. В возрасте 7 лет она сломала обе руки в результате несчастного случая. Съемки этого эпизода напомнили ей о той травме, и актриса испытала нервный срыв прямо на площадке.

Актеры, которых заменили прямо во время съемок

Чтобы не ставить под угрозу здоровье Эммы, создатели фильма приняли решение использовать дублера для этого конкретного момента. Профессиональная танцовщица заменила Стоун, когда требовалось поднимать ее вверх во время танцевальной сцены.