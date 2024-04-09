Легендарный актер боевиков Джеки Чан принял непростое решение - он лишил своего единственного сына Джейси возможности унаследовать его миллионное состояние.

По словам самого Джеки Чана, причиной такого шага стал асоциальный образ жизни, который вел его 41-летний сын в последние годы. Джейси неоднократно арестовывали за хранение наркотиков, драки и другие правонарушения. Кроме того, парень не проявлял никакого желания работать и добиваться чего-либо самостоятельно, полагаясь на богатство и славу отца.

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Стоит отметить, что состояние знаменитого актера оценивается примерно в 400 миллионов долларов.