Советское кино прославилось не только талантливыми режиссерами и актерами, но и неожиданными моментами, которые случались на съемочных площадках. Одним из самых ярких примеров стала легендарная комедия "Джентльмены удачи", где произошла забавная импровизация со стороны актера Савелия Крамарова.

В то холодное зимнее утро съемки проходили на открытой местности, и Крамаров категорически не хотел мерзнуть на морозе. Он попытался убедить своих коллег по съемочной группе бойкотировать эту сцену, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия. Большинство актеров поддержали его протест, но Раднэр Муратов отказался последовать их примеру.

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Разочарованный Крамаров решил отомстить Муратову за его упрямство. Когда началась съемка сцены, Савелий неожиданно начал натирать Раднэра снегом. И затем его примеру начали следовать остальные актеры. В итоге именно этот дубль вошел в финальный монтаж фильма.