Грейс Келли, ставшая впоследствии всемирно известной актрисой и принцессой Монако, происходила из состоятельной филадельфийской семьи. Родители не одобряли стремление юной Грейс стать актрисой, считая это ремесло недостойным для девушки из высшего общества.

Однако Грейс твердо решила посвятить себя актерской карьере. Поскольку семья отказывалась финансировать ее обучение в театральной школе, Грейс пришлось самостоятельно зарабатывать деньги. Обладая потрясающей внешностью, она устроилась моделью в нью-йоркское агентство.

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Ее фотографии появлялись в популярных журналах, привлекая внимание кинорежиссеров. Вскоре Грейс получила первые роли в кино, а затем и главные роли в голливудских блокбастерах, которые принесли ей мировую славу талантливой актрисы.