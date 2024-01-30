Зачем Грейс Келли отдала два миллиона долларов, чтобы выйти замуж: видео
Грейс Келли была одной из самых ярких звезд Голливуда 1950-х годов. Ее невероятная красота, талант и шарм сделали ее настоящей кинозвездой. В 1956 году, на пике своей карьеры, Грейс познакомилась с князем Монако Ренье на Каннском кинофестивале. Это была любовь с первого взгляда.
Грейс приняла неожиданное решение – оставить все и выйти замуж за Ренье. Но все было не так просто. Для брака с представителем княжеской фамилии от нее потребовали пройти тест на фертильность, чтобы убедиться в ее способности родить наследника престола. Кроме того, семья Грейс должна была выплатить приданое в размере двух миллионов долларов.
В апреле 1956 года состоялась грандиозная свадьба, и Грейс стала принцессой Монако, оставив позади карьеру в кино.
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