Грейс Келли была одной из самых ярких звезд Голливуда 1950-х годов. Ее невероятная красота, талант и шарм сделали ее настоящей кинозвездой. В 1956 году, на пике своей карьеры, Грейс познакомилась с князем Монако Ренье на Каннском кинофестивале. Это была любовь с первого взгляда.

Грейс приняла неожиданное решение – оставить все и выйти замуж за Ренье. Но все было не так просто. Для брака с представителем княжеской фамилии от нее потребовали пройти тест на фертильность, чтобы убедиться в ее способности родить наследника престола. Кроме того, семья Грейс должна была выплатить приданое в размере двух миллионов долларов.