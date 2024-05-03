Слава и успех в кино зачастую приходят к молодым талантливым актерам. Но, к сожалению, некоторые из них трагически рано покидают этот мир. Одной из таких актрис была Бриттани Мерфи.

Бриттани Мерфи стала известна после роли Джессики в популярном фильме «Бестолковые» . Ее карьера стремительно набирала обороты. Однако в 2009 году, в возрасте 32 лет, Бриттани была обнаружена мертвой в собственном доме.

Причиной стала передозировка смеси лекарств от пневмонии.

Гибель Бриттани потрясла многих поклонников и коллег.

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К сожалению, Бриттани была одной из многих молодых звезд, чья жизнь оборвалась преждевременно.

Другими актерами, покинувшими нас в молодом возрасте, были Хит Леджер, Ривер Феникс и многие другие яркие таланты.