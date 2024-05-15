Кристиан Бэйл известен своей невероятной преданностью актерскому ремеслу и готовностью кардинально менять свое тело ради роли. После того, как он сыграл измученного героя в фильме "Машинист" в 2004 году и похудел до опасных 56 киолграммов, Бэйлу пришлось пройти через интенсивный период набора веса и укрепления мышц.

Для роли Бэтмена в одноименном блокбастере 2005 года Бэйл должен был набрать внушительную мышечную массу. Его суровый режим питания и тренировок длился около 5 месяцев. К началу съемок актер весил порядка 100 килограммов, обладая впечатляющим рельефным телосложением.

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Бэйл потреблял огромное количество высококалорийной пищи, включая безвкусные, но питательные коктейли. Он также придерживался жесткого графика силовых тренировок, чтобы нарастить мышцы и обрести тот внушительный вид, который подобает Бэтмену.

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