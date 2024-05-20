Фильм «Титаник» 1997 года, снятый Джеймсом Кэмероном, стал культовой кинолентой и одним из самых кассовых фильмов в истории кино. Однако мало кто знает, что изначально на главные роли претендовали совсем другие актеры.

Изначально на роль Джека Доусона, бедного художника и возлюбленного Розы, был утвержден Мэтью Макконахи. Однако режиссер Джеймс Кэмерон настоял на том, чтобы эту роль сыграл молодой и перспективный Леонардо Ди Каприо.

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Что касается главной женской роли Розы Бьюкейтер, то первоначально на нее пробовалась Гвинет Пэлтроу. Тем не менее, Кэмерон в итоге сделал выбор в пользу британской актрисы Кейт Уинслет, которая и воплотила образ богатой аристократки на большом экране.