В начале 2000-х годов ситуационная комедия «Моя прекрасная няня» принесла всероссийскую известность актрисе Анастасии Заворотнюк. Однако этого успеха могло и не произойти, поскольку изначально на главную роль в данном сериале была утверждена другая актриса.

Согласно слухам, роль Вики Прутковской должна была сыграть уже достаточно известная в то время Нонна Гришаева.

Стоит отметить, что Нонна Гришаева не была единственной претенденткой на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня", которая впоследствии досталась Анастасии Заворотнюк. По информации из различных источников, создатели проекта также рассматривали кандидатуры Жанны Фриске и Наташи Королевой для исполнения роли Вики Прутковской.

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Окончательный выбор в пользу Заворотнюк оказался судьбоносным для ее актерской карьеры и принес ей широкую популярность на всю страну.