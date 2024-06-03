Путь к большой сцене бывает тернистым и непредсказуемым. Многие всемирно известные актеры и актрисы начинали свой путь в кинематограф совершенно случайно, не планируя связывать жизнь с актерской профессией.

Шарлиз Терон – одна из самых успешных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Однако путь к славе для нее был совсем не прямолинейным.

Модель, которая стала знаменитой актрисой

Уроженка Южной Африки, Шарлиз Терон переехала в Лос-Анджелес в возрасте 19 лет, даже не помышляя об актерской карьере. Однако судьба распорядилась иначе. В один из дней, разгоряченная конфликтом с сотрудниками банка из-за отказа принять ее чек, девушка закатила настоящую истерику. Это яркое представление случайно наблюдал человек по имени Джон Кроссби – агент по поиску актеров. Он разглядел в вспыльчивой южноафриканке нераскрытый актерский потенциал и решил дать ей свою визитку.