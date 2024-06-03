Кинолента «Побег из Шоушенка» считается одним из лучших фильмов в истории кинематографа. Однако мало кто знает, что изначально на роль заключенного Рэда, ставшего лучшим другом главного героя Энди Дюфрейна, рассматривались другие известные актеры.

В оригинальном романе Стивена Кинга «Рита Хейворт и искупление Шоушенка» персонаж Рэд описывался как рыжеволосый мужчина. Поэтому на эту роль изначально пробовались Хариссон Форд и Клинт Иствуд, чьи внешние данные лучше соответствовали книжному прототипу.

Актеры, которые попали в кино случайно

Однако режиссер Фрэнк Дарабонт настоял на кандидатуре Моргана Фримана, который на тот момент уже был известным характерным актером. Дарабонт видел в нем идеального человека, способного передать мудрость, жизненный опыт и глубину натуры персонажа Рэда.