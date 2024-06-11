В истории советского кинематографа не обошлось без трагических случаев, когда даже самых талантливых и красивых не обходили проблемы со здоровьем, в том числе и с ментальным.

Одним из таких случаев была история советской актрисы Екатерины Савиновой, известной по роли Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра».

Актеры, которые ушли из жизни молодыми

После того, как она переболела бруцеллезом, у нее начались проблемы со здоровьем. Вскоре у актрисы появилось осложнение, по симптомам напоминающее шизофрению. Савинову беспокоили голоса в голове, которые руководили ей. Но не смотря на болезнь актриса принимала медикаментозную терапию и старалась сохранять привычный образ жизни. Но в апреле 1970 года, неожиданно для всех, актриса шагнула под поезд. Врачи говорили, что вероятнее всего поступок Савиновой был не суицидом, а очередным обострением ее заболевания.

Подробнее об остальных советских актерах, которые страдали от ментальных расстройств, рассказал в своем видео блогер @demidov.