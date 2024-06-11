Многие известные актеры со временем вырабатывают определенные жесты, мимику или характерные действия, которые становятся их визитной карточкой. Зрители привыкают к этим «фишкам» и ждут их появления в новых фильмах со своими любимцами.

Леонардо Ди Каприо, например, часто изображает персонажа, который торжественно поднимает бокал в знаменательный момент. Этот жест можно увидеть в таких его картинах как «Великий Гэтсби» и «Волк с Уолл-стрит».

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Дуэйн «Скала» Джонсон, в свою очередь, запомнился зрителям своей фирменной манерой выразительно приподнимать одну бровь. Этот жест часто он использует для демонстрации удивления, недоверия или легкой насмешки.

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