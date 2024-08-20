Роли, которые актеры не хотели играть, но которые принесли им славу

Сомнения, страхи и нежелание браться за сложные образы могут преследовать даже самых талантливых артистов. Тем не менее, именно такие роли часто становятся поворотными моментами в их карьерах, принося не только признание, но и мировую славу. «Рамблер» расскажет, когда актеры сомневались в выборе роли, но все же решились.

Харрисон Форд изначально не хотел играть Хана Соло в «Звёздных войнах». Его приглашение на пробы было скорее случайностью — режиссер Джордж Лукас привлек его для репетиций с другими актерами. Однако Форд не был уверен в том, что хочет участвовать в таком проекте, так как не считал его роль в фильме особенно значимой. Несмотря на это, именно роль Хана Соло сделала Харрисона Форда всемирно известным и стала ключевой в его карьере.

2. Хит Леджер

Хит Леджер долго сомневался, стоит ли ему брать на себя роль Джокера в фильме «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Леджер опасался, что не сможет превзойти предыдущие интерпретации этого культового персонажа, и не хотел, чтобы его работа вызвала разочарование. Однако, решившись на этот шаг, он создал одного из самых запоминающихся злодеев в истории кино. Эта роль принесла ему посмертный «Оскар» и обеспечила Леджеру статус легенды.

Актеры, чьи странные привычки могли мешать съемкам в кино

Джулия Робертс не сразу согласилась на роль Вивиан Уорд в фильме «Красотка». Ее отпугивал сценарий, который казался ей рискованным и нетипичным для романтической комедии. Робертс даже рассматривала возможность отказаться от проекта. Однако после выхода фильма на экраны он стал настоящим хитом, а сама Робертс мгновенно превратилась в одну из самых востребованных актрис Голливуда.

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Когда Дэниел Крейг получил предложение сыграть Джеймса Бонда, он долго колебался. Ему не нравилась идея стать «лицом» франшизы, и он опасался, что эта роль окажется слишком ограничивающей для его актерского развития. Крейг даже публично заявлял о том, что сомневается в своем участии. Однако, несмотря на все сомнения, «Казино Рояль» с Крейгом в главной роли стало кассовым успехом, а актер был признан одним из лучших исполнителей Бонда.

Мэрил Стрип изначально не хотела играть роль Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada», так как считала, что фильм может оказаться слишком легкомысленным. Ее также не устраивал первоначальный гонорар. Однако после переговоров и пересмотра сценария Стрип согласилась на участие. В результате ее исполнение холодной и властной главной редакторши модного журнала принесло актрисе очередную номинацию на «Оскар» и запомнилось зрителям как одна из самых ярких ролей в ее карьере.

Каждый из этих актеров столкнулся с сомнениями и страхами перед тем, как принять участие в проектах, которые позже стали для них судьбоносными. Эти примеры напоминают о том, что риск и выход за пределы комфорта зачастую ведут к величайшим достижениям.

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