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Стало известно, кто может снять новый фильм о Бонде
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Стало известно, кто может снять новый фильм о Бонде 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Казино "Рояль""
В начале этой неделе издание The Sun сообщило о том, что продюсер новой части бондианы решила дать погибнуть главному герою. Этот факт, согласно официальной версии, заставил режиссера фильма, Дэнни Бойла, покинуть проект. Бойл заявил, что не считает логичным такой поворот событий.
Фильм, релиз которого уже был назначен на начало ноября следующего года, остался без постановщика. Руководство MGM и EON в спешном порядке ищут замену Бойлу и, кажется, в ближайшее время готовы сделать выбор.
Как сообщает Variety, уже известны имена трех претендентов на режиссерское кресло: это С. Дж. Кларксон (“Звездный путь 4”), Барт Лэйтон (“Американские животные”) и Янн Деманж (“71”). По слухам, именно последнего прочат на роль нового постановщика 25-й части фильма об Агенте 007.
Если руководству MGM удастся принять решение в ближайшее время, дата премьеры фильма перенесена не будет и на экраны картина выйдет, как и планировалось ранее, 8 ноября 2019 года.
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