Стало известно, кто может снять новый фильм о Бонде

В начале этой неделе издание The Sun сообщило о том, что продюсер новой части бондианы решила дать погибнуть главному герою . Этот факт, согласно официальной версии, заставил режиссера фильма, Дэнни Бойла , покинуть проект. Бойл заявил, что не считает логичным такой поворот событий.

Фильм, релиз которого уже был назначен на начало ноября следующего года, остался без постановщика. Руководство MGM и EON в спешном порядке ищут замену Бойлу и, кажется, в ближайшее время готовы сделать выбор.

Как сообщает Variety, уже известны имена трех претендентов на режиссерское кресло: это С. Дж. Кларксон (“Звездный путь 4”), Барт Лэйтон (“Американские животные”) и Янн Деманж (“71”). По слухам, именно последнего прочат на роль нового постановщика 25-й части фильма об Агенте 007.

Если руководству MGM удастся принять решение в ближайшее время, дата премьеры фильма перенесена не будет и на экраны картина выйдет, как и планировалось ранее, 8 ноября 2019 года.