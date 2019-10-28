Режиссер Дэвид Линч наконец-то получил заветную премию "Оскар", на которую трижды безуспешно номинировался за свои фильмы. Это почетный "Оскар", который присуждается ежегодно за выдающийся вклад в кинематографическое искусство. О вручении Линчу "Оскара" сообщается в официальном Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук. Помимо Линча, награды были вручены Уэсу Стьюди («Последний из могикан», «Танцующий с волками»), сценаристу и режиссеру Лине Вертмюллер («Паскуалино "Семь красоток"») и актрисе Джина Дэвис («Битлджус», «Тельма и Луиза»).
«У вас очень интересный вкус», —
сказал Линч киноакадемикам при получении награды.
Церемония прошла в ночь на 28 октября в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.
На протяжении своей карьеры у Линча трижды был шанс получить награду киноакадемии в качестве лучшего режиссера фильма — за ленты «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Он также был номинирован на "Оскар" в категории «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Человек-слон». О решении наконец наградить режиссера почетным "Оскаром" стало известно в июне, а сама церемония вручения прошла в ночь на 28 октября в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.
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