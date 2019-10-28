Режиссер Дэвид Линч отреагировал на вручение почетного «Оскара»

Режиссер Дэвид Линч наконец-то получил заветную премию "Оскар" , на которую трижды безуспешно номинировался за свои фильмы. Это почетный "Оскар", который присуждается ежегодно за выдающийся вклад в кинематографическое искусство. О вручении Линчу "Оскара" сообщается в официальном Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук. Помимо Линча, награды были вручены Уэсу Стьюди («Последний из могикан», «Танцующий с волками»), сценаристу и режиссеру Лине Вертмюллер («Паскуалино "Семь красоток"») и актрисе Джина Дэвис ( «Битлджус» , «Тельма и Луиза»).

«У вас очень интересный вкус», —

сказал Линч киноакадемикам при получении награды.

Церемония прошла в ночь на 28 октября в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.