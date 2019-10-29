Создатели культового сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс отказались от работы над новой трилогией «Звездных войн», которую Disney планирует выпустить к 2022 году.
СМИ сообщают, что Бениофф и Уайсс обожают "Звездные войны" и получили удовольствие, просто обсуждая их возможную работу с создателем саги Джорджем Лукасом и командой Lucasfilm. Однако они не смогут принять участие в съемках из-за своего плотного графика.
При этом президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди выразила надежду, что создателям "Игры" все же удастся поработать и над "Звездными войнами", когда их график станет свободнее.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как создатели "Игры престолов" разъярили фанатов сериала.