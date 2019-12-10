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Траволта нашел ляп в последнем фильме Тарантино 

Рамблер 2 часа назад
Актер Джон Траволта, также снимавшийся в фильмах Тарантино, нашел неточность в его последней картине "Однажды в… Голливуде". Об этом пишет издание Independent. Обнаружить ошибку Траволта смог благодаря своему давнему увлечению авиацией.
Он рассказал, что герой Леонардо Ди Каприо возвращается из Италии на самолете Boeing 747, но в то время этот лайнер только проходил испытания, а в эксплуатацию был введен через девять месяцев. Вместо этого самолета должен был быть Boeing 707.
Кстати, актер владеет четырьмя собственными самолетами и даже умеет ими управлять.
Ранее "Рамблер" писал, почему Тарантино показывает женские ступни в фильмах.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Фильмы , Видео , Джон Траволта , Леонардо ДиКаприо , Boeing
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