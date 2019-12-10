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Почему Чурикова не хотела сниматься после «Начала» 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает о фильме «Начало» (1973), сделавшем из Инны Чуриковой звезду всесоюзного масштаба. Инна Михайловна снималась и прежде, но такой популярности, какую принесла ей эта картина, у актрисы не было. «Начало» стало второй совместной работы Инны Чуриковой и режиссёра Глеба Панфилова, и многие сочли, что Панфилов снял не просто фильм, а историю жизни свой музы и жены. Так ли это на самом деле? И почему после премьеры «Начала» зрители начали критиковать артистку, а она сама долго отказывалась сниматься снова? Обо всём расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал об импровизациях в фильме «Место встречи изменить нельзя». 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Фильмы , Актеры , Видео , Место встречи изменить нельзя , Начало , Инна Чурикова , Глеб Панфилов
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