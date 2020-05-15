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Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте об истории создания комедии «12 стульев», которую снял в 1971 году режиссёр Леонид Гайдай. Гайдай обожал творение Ильфа и Петрова и мечтал его экранизировать. Какие препятствия Гайдаю потребовалось преодолеть? Как роль Остапа Бендера сыграл грузинский актёр Арчил Гомиашивли и почему ему не дали озвучить роль? За что обиделась на режиссёра Наталья Крачковская? Все подробности о съёмках фильма раскроет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал о капризах актёров, из-за которых переписали сценарий.
Фильмы , Актеры , Видео , 12 стульев , Остап Бендер , Леонид Гайдай , Наталья Крачковская
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