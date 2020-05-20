Сексуальные фильмы, от которых становится жарко

Американский журнал Esquire составил рейтинг самых горячих фильмов за всю историю кинематографа.
В список попали 40 картин. Первое место досталось французской ленте «Портрет девушки в огне» 2019 года. Главные роли в ней сыграли Ноэми Мерлан и Адель Энель.
Вторым фильмом в рейтинге стало «Искупление» об истории любви и предательства на фоне Второй мировой войны. Картину сняли в 2007 году.
Третье место занял хоррор «Няня» 2017 года. Кроме того, в рейтинг попали картины «Тело Дженнифер», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение», «Даркхэмские быки» и «Из машины».
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