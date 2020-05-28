Что не так с русскими названиями фильмов из Голливуда 

Смотрите ролик и узнайте, почему порой отечественные переводчики настолько искажают названия фильмов, что от оригинального названия не остаётся ничего. Например, почти всегда страдают от креативности переводчиков фильмы киностудии Disney, рассказывающие о жизни киновселенной Marvel. Локализаторы так и норовят придумать картинам новые названия, из-за чего даже иной раз заранее становится понятным сюжет. Но и другие ленты время от времени получают в российском прокате странные названия. Почему это происходит, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал про фильмы, герои которых сошли с ума в изоляции.