Как избавились от Сталина в фильме «Ленин в Октябре» 

Смотрите видео и узнайте, как необычно скорректировали советский фильм «Ленин в Октябре», когда из него потребовалось удалить Иосифа Сталина. Картину снял в 1937 году режиссёр Михаил Ромм, и в ряде сцен рядом с Лениным находился Сталин. Однако в пятидесятые ситуация в стране изменилась, так что и кадры немного скорректировали. Компьютерных спецэффектов в то время не было, но был найден простой, но действенный способ удалить из кадра Сталина.
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