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Кто придумал снимать советского Шерлока Холмса 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, как создавался отечественная серия фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Советская экранизация для многих стала классикой, а Василий Ливанов, который и сыграл сыщика, давно признан одним одним из самых лучших экранных Шерлоков. Но в 1979 году режиссёр Игорь Масленников, задумавший экранизировать произведения Артура Конан Дойля, даже не предполагал, что фильм будет ждать колоссальный успех.
Ранее «Рамблер» рассказывал про отечественные сериалы, которые пересняли за рубежом.
Фильмы , Видео , Василий Ливанов , Шерлок Холмс , Артур , Игорь Масленников
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