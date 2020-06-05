Кто придумал снимать советского Шерлока Холмса 

Смотрите видео и узнайте, как создавался отечественная серия фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Советская экранизация для многих стала классикой, а Василий Ливанов, который и сыграл сыщика, давно признан одним одним из самых лучших экранных Шерлоков. Но в 1979 году режиссёр Игорь Масленников, задумавший экранизировать произведения Артура Конан Дойля, даже не предполагал, что фильм будет ждать колоссальный успех.
Ранее «Рамблер» рассказывал про отечественные сериалы, которые пересняли за рубежом.