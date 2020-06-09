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Актеры «Матрицы» объяснили, зачем согласились сниматься в сиквеле 

Елизавета Назарова 1 час назад
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали, зачем согласились сниматься в сиквеле "Матрицы". Об этом они рассказали изданию Empire.
Прежде всего они заявили, что сами удивились, что у фильма будет продолжение.
"Я не думала, что это снова случится, в моем поле зрения такой перспективы не было", — отметила Кэрри-Энн Мосс.
Она отметила, что на ее решение повлиял сценарий, который написала Лана Вачовски вместе с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном.
Киану Ривз согласился со своей коллегой и добавил, что, как и предыдущие части, новый сценарий будет таким же своевременным.
"Лана Вачовски написала прекрасный сценарий, сама история — удивительная, и она нашла у меня отклик. Это единственная причина, по которой я согласился принять участие в проекте. Снова работать с Ланой — одно удовольствие", — рассказал Ривз.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российский сериал "Содержанки" покажут в Британии.
Фильмы , Видео , Содержанки , Матрица , Дэвид Митчелл , Лана Вачовски , Киану Ривз
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