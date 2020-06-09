Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали, зачем согласились сниматься в сиквеле "Матрицы". Об этом они рассказали изданию Empire.

Прежде всего они заявили, что сами удивились, что у фильма будет продолжение.

"Я не думала, что это снова случится, в моем поле зрения такой перспективы не было", — отметила Кэрри-Энн Мосс.

Киану Ривз согласился со своей коллегой и добавил, что, как и предыдущие части, новый сценарий будет таким же своевременным.