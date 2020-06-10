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Советские фильмы, получившие «Оскар» 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о советских фильмах, которые получили премию американских киноакадемиков. Несмотря на то, что наша страна во второй половине прошлого века была отделена от мира железным занавесом, произведения отечественных кинематографистов время от времени попадали за рубеж. Самая известная советская картина, получившая «Оскар», — мелодрама «Москва слезам не верит» (1979), но были и другие ленты, авторы которых получили статуэтку.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что актёры «Матрицы» объяснили, зачем согласились сниматься в сиквеле.
Фильмы , Видео , Оскар , Матрица , Москва слезам не верит
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