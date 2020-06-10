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Видеосервис убрал «Унесенные ветром» из-за расизма 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Картину убрали с платформы после протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Издание отмечает, что экранизацию долгое время критиковали за романтизированное рабства.
Сообщается, что фильм возвратят на платформу, но с пометкой о том, что там затрагиваются "противоречивые темы". Сама картина останется без изменений.
Представитель HBO прокомментировал неоднозначность темы:
«Фильм изображает некоторые этические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе»
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ургант высмеял Панина за выходку на похоронах.
Фильмы , Видео , Унесённые ветром
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