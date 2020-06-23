Триллеры, снятые по реальным историям 

Смотрите видео и узнайте о героях триллеров, которые существовали в реальности. Некоторые фильмы ужасов порождены фантазией сценаристов и режиссёров, а вот другие созданы на основе реальных событий. Так, главным героем ленты «Из ада» (2001) стал жестокий маньяк-убийца, прозванный Джеком-потрошителем. Этот преступник действительно орудовал в Лондоне в конце 19 века, и его преступления так и не были раскрыты. Ролик расскажет о других ужасающих персонажах кино, списанных в реальных людей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Роберту Дауни-младшему предложили сыграть в «Пиратах Карибского моря».