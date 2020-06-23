Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Триллеры, снятые по реальным историям 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте о героях триллеров, которые существовали в реальности. Некоторые фильмы ужасов порождены фантазией сценаристов и режиссёров, а вот другие созданы на основе реальных событий. Так, главным героем ленты «Из ада» (2001) стал жестокий маньяк-убийца, прозванный Джеком-потрошителем. Этот преступник действительно орудовал в Лондоне в конце 19 века, и его преступления так и не были раскрыты. Ролик расскажет о других ужасающих персонажах кино, списанных в реальных людей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Роберту Дауни-младшему предложили сыграть в «Пиратах Карибского моря».
Фильмы , Видео , Из ада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Избитый Прилучный ужаснул новым фото
Избитый Прилучный ужаснул новым фото
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Рецепт молодости Людмилы Гурченко
26:25
Рецепт молодости Людмилы Гурченко
Актеры
Как живет сегодня «внезапная и противоречивая» Дюжева
07:03
Как живет сегодня «внезапная и противоречивая» Дюжева
Актеры
Что происходит с матерью Александра Носика
02:53
Что происходит с матерью Александра Носика
Актеры
Как Юрий Соломин стал однолюбом
03:31
Как Юрий Соломин стал однолюбом
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
04:44
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Отличные ленты 2020 года, которые киноманы пропустили
10:19
Отличные ленты 2020 года, которые киноманы пропустили
Фильмы
Как сложилась жизнь киношного Мишка Квакина
03:09
Как сложилась жизнь киношного Мишка Квакина
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение