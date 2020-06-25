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Фильмы, которые сегодня ни за что не вышли бы на экраны 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео расскажет о фильмах, которые сегодня ни за что не вышли бы на экраны. В своё время эти картины считались забавными и смешными, но сейчас, когда мир захватила толерантность, порой избыточная, такие ленты подвергаются осуждению. Так, комедия «Борат» (2006) уже в год выхода воспринималась неоднозначно, но сейчас герой фильма, который недолюбливает феминисток и евреев, наверняка бы стал объектом нападок зрителей, а фильм попал бы под запрет. О других картинах такого плана узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» назвал фильмы для тех, кто задумался об измене.
Фильмы , Видео , Борат
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