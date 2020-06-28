В Голливуде снимут фильм о первых неделях пандемии 

Пандемия коронавируса еще не завершилась, а в Голливуде уже придумали фильм о том, как начиналось распространение COVID-19. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Разрабатывать фильм о пандемии начала компания SK Global Entertainment. Сообщается, что сюжет будет рассказывать о первых неделях распространения коронавируса, когда инфекцией заразились тысячи человек в Ухане. Кроме того, планируется освещать работу врачей, которые стояли на передовой борьбы с пандемией.

Дата начала съемок обозначена в следующем году. Режиссеры планируют проводить съемки в Китае с разрешения правительства страны. При этом, пока не сообщается, когда будет готов фильм, а актеров на главные роли еще подбирают.