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В Голливуде снимут фильм о первых неделях пандемии 

Елизавета Назарова 4 часа назад
В Голливуде снимут фильм о первых неделях пандемии
Фото: globallookpress.com
Пандемия коронавируса еще не завершилась, а в Голливуде уже придумали фильм о том, как начиналось распространение COVID-19. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.
Разрабатывать фильм о пандемии начала компания SK Global Entertainment. Сообщается, что сюжет будет рассказывать о первых неделях распространения коронавируса, когда инфекцией заразились тысячи человек в Ухане. Кроме того, планируется освещать работу врачей, которые стояли на передовой борьбы с пандемией.
Дата начала съемок обозначена в следующем году. Режиссеры планируют проводить съемки в Китае с разрешения правительства страны. При этом, пока не сообщается, когда будет готов фильм, а актеров на главные роли еще подбирают.
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Фильмы , Netflix
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