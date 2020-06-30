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Лучшие ленты для тех, кто ждет пришельцев 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о самых интересных фильмах об инопланетянах. Возможность существования жизни в иных мирах волнует человечество не первое тысячелетие. Кинематограф постоянно предлагает нам узнать, какими могут быть пришельцы и как мы сможем с ними общаться. Но если одни ленты оказываются скучными и наполненными клише, то другие определённо открывают что-то новое о разумной жизни на других планетах. Ролик расскажет, какие посмотреть фильмы, если вам нравятся фантастические истории.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какие скандальные фильмы запрещены к показу в России.
Фильмы , Видео
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