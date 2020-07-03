Поклонники Джонни Деппа и его культовой роли капитана Джека Воробья из франшизы «Пираты Карибского моря» возмутились из-за последних новостей. Так, СМИ сообщили, что главную роль в продолжении проекта займет Марго Робби , а Джонни останется за бортом.

При этом сценаристом новой картины станет Кристина Ходсон , ранее создавшая провальную ленту «Хищные птицы», где главную роль также играла Марго Робби.

@margottrobbie

К самой Марго ни у кого претензий нет, но фанаты возмущены исключением Джонни Деппа из состава актеров. В Сети уже набирает популярность хэштег #NoJohnnyNoPirates о том, что без Джонни нет «Пиратов». Фанаты призывают бойкотировать еще не вышедшую картину.

Однако есть и данные, что по идее нового фильма Робби будет предводительницей женской банды пиратов, которой будет противостоять мужская. А в ней может оказаться и сам Депп.