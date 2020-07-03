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Российские кинотеатры последуют традициям СССР 

Елизавета Назарова 2 часа назад
С 15 июля в России откроются кинотеатры после карантина. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, им придется вернуться к советским традициям. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на директора сети кинотеатров "Москино" Светлану Максимченко.
Все посетители должны будут носить маски и перчатки во время просмотра фильмов, а также соблюдать социальную дистанцию. Как рассказала Максимченко, в "Москино" вернутся к одной из традиций СССР для безопасности посетителей.
"В наших кинотеатрах сети "Москино", поскольку у нас конструкции старых советских кинотеатров, мы хотим выпускать зрителей сразу на улице сразу после сеанса. Мы будем так делать, где это возможно. Так раньше было принято в советские времена", — рассказала она.
Кроме того, в кинотеатрах порекомендовали использовать бесконтактные билеты и оплачивать покупки безналичным способом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Валдис Пельш снял фильм о коронавирусе.
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Фильмы , Видео , Валдис Пельш
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