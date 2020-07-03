Российские кинотеатры последуют традициям СССР 

С 15 июля в России откроются кинотеатры после карантина. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, им придется вернуться к советским традициям. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на директора сети кинотеатров "Москино" Светлану Максимченко.

Все посетители должны будут носить маски и перчатки во время просмотра фильмов, а также соблюдать социальную дистанцию. Как рассказала Максимченко, в "Москино" вернутся к одной из традиций СССР для безопасности посетителей.

"В наших кинотеатрах сети "Москино", поскольку у нас конструкции старых советских кинотеатров, мы хотим выпускать зрителей сразу на улице сразу после сеанса. Мы будем так делать, где это возможно. Так раньше было принято в советские времена", — рассказала она.

Кроме того, в кинотеатрах порекомендовали использовать бесконтактные билеты и оплачивать покупки безналичным способом.