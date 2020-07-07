Недооцененная фантастика 2012 года становится лидером 

Смотрите видео и узнайте о фильме, который вышел восемь лет назад, но тогда не произвёл фурора. Эта фантастическая история была создана в 2012 году сёстрами Вачовски, которые в конце прошлого века сняли один из главных хитов фантастики — «Матрицу». Картина «Облачный атлас», собравшая звёздный состав, такой же славы не снискала, но сейчас лента входит в число наиболее просматриваемых на сервисе Netflix. Почему зрители недооценили «Облачный атлас» в начале десятилетия и что их привлекает в нём сегодня, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что составлен рейтинг самых популярных фильмов 90-х.