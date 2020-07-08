Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Любители хорроров легче переносят пандемию 

Мира Маркина 1 час назад
Любители хорроров легче переносят пандемию
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, что любители фильмов ужасов легче переносят пандемию COVID-19, чем те, кто равнодушен к хоррорам.
Исследователи из Чикагского университета предложили 300 респондентам ответить на несколько вопросов: какие жанры в кинематографе нравятся им больше всего, насколько опрошенные были подготовлены к пандемии, страдают ли они от тревоги, бессонницы и раздражительности.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что любители хорроров обладают высокой стрессоустойчивостью и повышенной устойчивостью к пандемии. Кроме того, многие респонденты, благодаря подобным фильмам, смогли наработать план полезных действий в экстренных ситуациях.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Голливуде снимут фильм о первых неделях пандемии.
Видео дня. Самые захватывающие сериалы этого лета
Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Русские триллеры, не уступающие голливудским
Русские триллеры, не уступающие голливудским
Что стало с актерами из сериала «Интерны»
Что стало с актерами из сериала «Интерны»
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Как родился советский Карлсон
13:56
Как родился советский Карлсон
Фильмы
Что стало с ученицей Герасимова, уехавшей в Колумбию
10:01
Что стало с ученицей Герасимова, уехавшей в Колумбию
Актеры
Самые захватывающие сериалы этого лета
10:31
Самые захватывающие сериалы этого лета
Сериалы
Недооцененная фантастика 2012 года становится лидером
04:22
Недооцененная фантастика 2012 года становится лидером
Фильмы
Чем запомнился Виктор Проскурин
10:01
Чем запомнился Виктор Проскурин
Актеры
Как искали героев для «Приключений Электроника»
31:51
Как искали героев для «Приключений Электроника»
Фильмы
Что стало с актерами из сериала «Интерны»
04:15
Что стало с актерами из сериала «Интерны»
Сериалы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение