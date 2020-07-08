Любители хорроров легче переносят пандемию 

Ученые выяснили, что любители фильмов ужасов легче переносят пандемию COVID-19, чем те, кто равнодушен к хоррорам.

Исследователи из Чикагского университета предложили 300 респондентам ответить на несколько вопросов: какие жанры в кинематографе нравятся им больше всего, насколько опрошенные были подготовлены к пандемии, страдают ли они от тревоги, бессонницы и раздражительности.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что любители хорроров обладают высокой стрессоустойчивостью и повышенной устойчивостью к пандемии. Кроме того, многие респонденты, благодаря подобным фильмам, смогли наработать план полезных действий в экстренных ситуациях.