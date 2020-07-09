Фильмы, грубо растоптавшие ожидания фанатов 

Смотрите видео и узнайте о фильмах, которые вышли за последние десять лет и серьёзно разочаровали зрителей. Многие из этих картин были долгожданными, но после выхода вызывали массу нареканий и принесли авторам лишь убытки. В число таких лент вошёл «Прометей», вышедший в 2012 году. Фанаты франшизы «Чужой» мечтали о ярком приквеле, но получили запутанную и скучную историю. Ролик расскажет и других картинах, которые совсем не понравились публике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что любители хорроров легче переносят пандемию.