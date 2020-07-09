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Фильмы, грубо растоптавшие ожидания фанатов 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте о фильмах, которые вышли за последние десять лет и серьёзно разочаровали зрителей. Многие из этих картин были долгожданными, но после выхода вызывали массу нареканий и принесли авторам лишь убытки. В число таких лент вошёл «Прометей», вышедший в 2012 году. Фанаты франшизы «Чужой» мечтали о ярком приквеле, но получили запутанную и скучную историю. Ролик расскажет и других картинах, которые совсем не понравились публике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что любители хорроров легче переносят пандемию.
Фильмы , Видео , Прометей , Чужой
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