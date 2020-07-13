Сиквелы, которых пришлось ждать слишком долго 

Смотрите видео и узнайте о продолжении популярных фильмов, которые фанаты ждали годами. Сейчас в случае успеха картины продюсеры сразу же затевают съёмки сиквела, но срок между выходом оригинала и продолжения оказывается невероятно длинным. Так, зрители ждали, что боевик «Рэмбо 3» (1988) с участием Сильвестра Сталлоне продолжится через пару лет, но новая часть вышла лишь через два десятилетия. Сам Сталлоне объяснил такой перерыв отсутствием интригующей истории, в которой мог бы принять участие его герой. Но в 2008 году сюжет всё-таки был найден, а фильм наконец-то сняли. Почему долго не выходили сиквелы других голливудских блокбастеров, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» вспомнил культовые роли Сильвестра Сталлоне.