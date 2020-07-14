Кинохиты, переполненные ляпами и ошибками 

Смотрите видео и узнайте о популярных фильмах, которые переполнены киноляпами и всевозможными неточностями, но зрители их всё равно обожают. Так, красивый музыкальный фильм «Призрак Оперы», вышедший в 2004 году, стал фаворитом публики, но внимательные зрители чуть ли не каждую минут обнаруживают в нём нелепые ошибки. Ролик расскажет о других блокбастерах, к созданию которых режиссёры и монтажёры отнеслись невнимательно, но которые аудитория ценит.