Герой «Поющих в терновнике» на самом деле любил мужчин 

Ролик рассказывает, как изменились актёры, снявшиеся в семейной саге «Поющие в терновнике», вышедшей в 1988 году. Сразу после премьеры сериал стал зрительским хитом, а исполнителям главных ролей Ричарду Чемберлену и Рейчел Уорд тут же приписали роман в жизни. Но реальность оказалась куда более интригующей: как выяснилось, Чемберлен предпочитал мужчин, а Уорд так больше и не сыграла громких ролей. Как сложились жизни этих артистов, узнайте из ролика.
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