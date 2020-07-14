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Герой «Поющих в терновнике» на самом деле любил мужчин 

Елена Красовская 7 часов назад
Ролик рассказывает, как изменились актёры, снявшиеся в семейной саге «Поющие в терновнике», вышедшей в 1988 году. Сразу после премьеры сериал стал зрительским хитом, а исполнителям главных ролей Ричарду Чемберлену и Рейчел Уорд тут же приписали роман в жизни. Но реальность оказалась куда более интригующей: как выяснилось, Чемберлен предпочитал мужчин, а Уорд так больше и не сыграла громких ролей. Как сложились жизни этих артистов, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» перечислил картины, которые помогут почувствовать лето.
Фильмы , Актеры , Видео , Ричард Чемберлен , Рейчел Уорд
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