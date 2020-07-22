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Партнерша Тома Круза открыла скользкую правду 

Елена Красовская 5 часов назад
Героиня видео — американская актриса Тэнди Ньютон. Тэнди в нынешнем году исполнится 48 лет, но возраст — не помеха для популярности. За последнее время Ньютон вышла на новый уровень — за роль в сериале «Мир Дикого Запада» она получила несколько наград. Но первая известность пришла к артистке ещё в 2000-м году, когда она стала партнёршей Тома Круза в боевике «Миссия невыполнима 2». Правда, у самой Тэнди впечатления от съёмок остались не самые радужные.
Ранее «Рамблер» рассказывал, чтоNetflix составил рейтинг самых популярных фильмов.
Фильмы , Актеры , Видео , Миссия невыполнима 2 , Мир Дикого Запада , Тэнди Ньютон , Том Круз
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