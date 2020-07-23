Трилогии, которые никогда не будут завершены 

Видео рассказывает о кинотрилогиях, на которые продюсеры возлагали большие надежды, но которые, похоже, так и не будут завершены. На волне успеха бондианы на главную роль во франшизу пригласили актёра Тимоти Далтона. Далтон сыграл Агента 007 дважды: в фильмах «Искры из глаз» (1987) и «Лицензия на убийство» (1989), хотя планировалось снять три картины с его участием. Почему Тимоти не сыграл Бонда в третий раз и какие ещё задуманные трилогии так и не состоялись, узнайте из ролика.
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