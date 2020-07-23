Минкульт запретил драмы в кинотеатрах

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа добрых фильмов. Любителям остросоциальных фильмов придется подождать несколько месяцев. По словам Любимовой, зрители «не готовы к тяжелым драмам». Министр культуры утверждает, что многие режиссеры перенесли выход «тяжелых» фильмов на будущую весну или даже зиму.

По мнению министра культуры, в кинотеатры первым делом пойдет молодежь, корой захочется общения и свиданий. Поэтому показ драм пока «поставлен на паузу». Кинотеатры начнут свою работу 1 августа, но билеты все равно будут продаваться ограниченным тиражом. В соответствии с рекомендациями Минкультуры Роспотребнадзора после открытия кинотеатры должны продолжать соблюдать правила защиты от заражения.

Зрители должны сидеть на расстоянии не менее метра друг от друга. Рядом друг с другом могут сидеть только члены семьи и живущие вместе.