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Министр культуры анонсировала открытие кинотеатров без драм 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Минкульт запретил драмы в кинотеатрах
Фото: depositphotos
Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа добрых фильмов. Любителям остросоциальных фильмов придется подождать несколько месяцев. По словам Любимовой, зрители «не готовы к тяжелым драмам». Министр культуры утверждает, что многие режиссеры перенесли выход «тяжелых» фильмов на будущую весну или даже зиму.
По мнению министра культуры, в кинотеатры первым делом пойдет молодежь, корой захочется общения и свиданий. Поэтому показ драм пока «поставлен на паузу». Кинотеатры начнут свою работу 1 августа, но билеты все равно будут продаваться ограниченным тиражом. В соответствии с рекомендациями Минкультуры и Роспотребнадзора после открытия кинотеатры должны продолжать соблюдать правила защиты от заражения.
Зрители должны сидеть на расстоянии не менее метра друг от друга. Рядом друг с другом могут сидеть только члены семьи и живущие вместе.
Ранее "Рамблер" сообщал, как теперь будут работать кинотеатры.
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Фильмы , Ольга Любимова , Минкультуры , Роспотребнадзор
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