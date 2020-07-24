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Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса» 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео рассказывает историю создания комедии «Девушка без адреса» (1957). Для режисёра Эльдара Рязанова это была вторая работа в кино. Первые его фильм, комедия «Карнавальная ночь», стала кинохитом, и он мечтал во второй ленте снять тех же артистов, а главную роль сразу решил отдать Людмиле Гурченко. Но этим мечтам сбыться было не суждено. Почему Рязанову не разрешили пригласить в картину уже известных актёров, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пустило под откос жизнь Джеммы Осмоловской.
Фильмы , Видео , Джемма Осмоловская , Людмила Гурченко , Эльдар Рязанов
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