Почему Рязанов недолюбливал «Девушку без адреса» 

Видео рассказывает историю создания комедии «Девушка без адреса» (1957). Для режисёра Эльдара Рязанова это была вторая работа в кино. Первые его фильм, комедия «Карнавальная ночь», стала кинохитом, и он мечтал во второй ленте снять тех же артистов, а главную роль сразу решил отдать Людмиле Гурченко. Но этим мечтам сбыться было не суждено. Почему Рязанову не разрешили пригласить в картину уже известных актёров, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пустило под откос жизнь Джеммы Осмоловской.