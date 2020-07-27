Самые большие глупости, сделанные героями ужастиков 

Ролик рассказывает о самых нелепых решениях, которые принимают герои фильмов ужасов. Почему-то именно режиссёры ужастиков чаще всего заставляют персонажей совершать неправдоподобные и неуместные поступки, которые обычный человек никогда бы не совершил в пугающей и необъяснимой ситуации. Такие сюжетные повороты зрителей смешат, а иногда раздражают. Смотрите видео и вспомните самые глупые поступки героев триллеров.