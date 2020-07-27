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Фильмы, снятые тайком от зрителей 

Елена Красовская 8 часов назад
Смотрите видео и узнайте о фильмах, которые сняли тайком от зрителей. Часто продюсеры и режиссёра заранее громко объявляют о создании новых картин. Это подогревает интерес публики и заставляет поклонников с нетерпением ждать премьеры, разыскивая любопытные факты о съёмках. А вот другие ленты создаются без лишней шумихи, зато потом нередко собирают огромную кассу. Ролик расскажет о лентах, режиссёры которых отказались от заблаговременной рекламы и не прогадали.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Ролан Быков подрался с актером на съёмочной площадке.
Фильмы , Видео , Ролан Быков
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