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Почему в «Девчатах» не сыграли Ларионова и Кустинская 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео рассказывает историю создания одного из самых любимых советских фильмов «Девчата». Комедия вышла в 1961 году, но до сих пор зрители её смотрят. Правда, на съёмочной площадке, где создавали смешную ленту, кипели нешуточные страсти и разгорались конфликты. Почему главная роль досталась Надежде Румянцевой, а не первым красавицам кино Алле Ларионовой и Наталье Кустинской? Что не устроило в роли Инну Макарову? Зачем сильно худел Николай Рыбников? Любопытные подробности о фильме — в ролике.
Ранее «Рамблер» назвал фильм, который вы никогда не увидите.
Фильмы , Видео , Девчата , Алла Ларионова , Надежда Румянцева , Инна Макарова , Наталья Кустинская , Николай Рыбников
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