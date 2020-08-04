Почему в «Девчатах» не сыграли Ларионова и Кустинская 

Видео рассказывает историю создания одного из самых любимых советских фильмов «Девчата». Комедия вышла в 1961 году, но до сих пор зрители её смотрят. Правда, на съёмочной площадке, где создавали смешную ленту, кипели нешуточные страсти и разгорались конфликты. Почему главная роль досталась Надежде Румянцевой, а не первым красавицам кино Алле Ларионовой и Наталье Кустинской? Что не устроило в роли Инну Макарову? Зачем сильно худел Николай Рыбников? Любопытные подробности о фильме — в ролике.
Ранее «Рамблер» назвал фильм, который вы никогда не увидите.