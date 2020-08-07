Как придумали легендарного «Безумного Макса» 

Смотрите видео и узнайте, как создавали боевик «Безумный Макс», вышедший в 1979 году. Сегодня эта картина стала классической и носит статус культовой. Первая часть сразу же стала популярной и породила несколько продолжений. Как на появление идеи фильма повлиял нефтяной кризис семидесятых? Кто решил взять на главную роль Мела Гибсона? И почему режиссёр заменил актрису, игравшую главную женскую роль? Факты о знаменитой ленте — в ролике.
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