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Как появился «Парк юрского периода» 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите ролик и узнайте историю появления кинофраншизы «Парк юрского периода». Первый фильм вышел ещё в 1993 году. Картина стала настолько популярной, что создатели взялись за продолжение. Идея снять фильм об оживших динозаврах пришла к режиссёру Стивену Спилбергу, когда он узнал о возможности редактирования ДНК и оживления умерших животных. Как режиссёру удалось реализовать задумку, по какому принципу он отбирал актёров и кто создавал экранных динозавров, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» назвал фильмы с Джонни Деппом, которые вы могли пропустить.
Фильмы , Видео , Парк Юрского периода , Стивен Спилберг , Джонни Депп
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