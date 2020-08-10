Как появился «Парк юрского периода» 

Смотрите ролик и узнайте историю появления кинофраншизы «Парк юрского периода». Первый фильм вышел ещё в 1993 году. Картина стала настолько популярной, что создатели взялись за продолжение. Идея снять фильм об оживших динозаврах пришла к режиссёру Стивену Спилбергу, когда он узнал о возможности редактирования ДНК и оживления умерших животных. Как режиссёру удалось реализовать задумку, по какому принципу он отбирал актёров и кто создавал экранных динозавров, рассказывает ролик.
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